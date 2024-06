Semafori T-Exspeed a Catania, arriva la data ufficiale: ecco dove e quando saranno attivati

Come annunciato dal Comune di Catania, presto scatterà l'attivazione dei tanto discussi sistemi di monitoraggio T-Exspeed

Dopo la smentita dei giorni scorsi sull’attivazione già in vigore dei controlli semaforici lungo la Circonvallazione di Catania, adesso è arrivata una svolta sulla vicenda. Come annunciato dal comune etneo, infatti, il sistema di monitoraggio elettronico denominato T-Exspeed sarà attivo da lunedì 10 giugno.

Come spiegato dalla nota del Comune di Catania, l’impianto di controllo semaforico sarà inizialmente attivo tra i viali Lorenzo Bolano, Andrea Doria e Odorico di Pordenone. Questo, permetterà di sanzionare tutti quegli automobilisti che passeranno con il semaforo rosso lungo quel tragitto.

Catania, al via i controlli semaforici T-exspeed: la nota

"Da lunedì 10 giugno entreranno in funzione i semafori a chiamata pedonale con il sistema di monitoraggio elettronico T-Exspeed. Questi semafori sono in grado di rilevare le infrazioni di chi non rispetta il rosso e/o i passaggi pedonali. L'innovativo dispositivo ad alta tecnologia, basato su tecniche di Computer Vision in tempo reale, sarà inizialmente attivo tra i viali Lorenzo Bolano, Andrea Doria e Odorico da Pordenone e permetterà di sanzionare i trasgressori dopo l'immediato rilevamento delle violazioni".

Poi, ancora la nota diffusa dal comune etneo: “Il nuovo strumento è voluto fortemente dall’Amministrazione comunale a salvaguardia di tutti gli utenti e in particolare dei pedoni. Ogni cittadino sarà quindi maggiormente tutelato da questi interventi. L’innovativo strumento sarà progressivamente installato nei semafori di tante altre parti della città. Parallelamente si provvederà a rimpiazzare i semafori più vecchi con quelli di nuova generazione e a rimodulare i tempi di attesa per l’attraversamento dei pedoni. Questo sistema “smart” di fatto sostituisce l’operatore di polizia municipale a presidio di ogni semaforo, che in passato era una presenza costante”.