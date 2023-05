Taormina, De Luca sindaco e “veggente”: “Avevo previsto elezione in due buste chiuse”

Il nuovo sindaco di Taormina, Cateno De Luca, parla della sua elezione "prevista" già nei giorni scorsi: "Avevo pensato al 60%".

Prima la foto in preghiera davanti la statua della Madonna in attesa del risultato finale, poi l’omaggio floreale in ginocchio a San Pancrazio, patrono di Taormina. Cateno De Luca è il nuovo sindaco della perla della Ionio e l’ex primo cittadino di Messina ha voluto rendere grazie a chi, dall’alto – a suo dire – lo ha sostenuto nella contesa elettorale delle Amministrative 2023.

Il responso delle urne in città stato netto e non ammette repliche: 63,49% di preferenze alla luce dei 4.019 ottenuti. Lontanissimo Mario Bolognari, sindaco uscente di Taormina, che si è dovuto accontentare del 25,47%, con 1.612 voti.

De Luca: “Avevo previsto la mia vittoria in due buste chiuse”

“I Taorminesi mi hanno regalato un sogno ed io non li deluderò! 4019 grazie di vero cuore!”, ha scritto nelle scorse ore De Luca su Facebook.

“Avevo già previsto la nostra vittoria con il 60% e lo avevo scritto in due buste chiuse consegnate ai giornalisti Cammaroto e Romano il martedì scorso, 23 maggio, in occasione della manifestazione in piazza Duomo”, ha aggiunto.

“Siamo andati ben oltre le previsioni”

“Avevo già intuito che i Taorminesi erano veramente stanchi della solita politica che negli ultimi trent’anni aveva ammazzato Taormina. Siamo andati ben oltre le previsioni con il 63,49% del consenso che corrisponde a 4019 voti. Mi dicono che nessun sindaco a Taormina è mai stato eletto con una percentuale così alta”.

Domani, 31 maggio alle ore 14 nell’aula consiliare, si procederà alla mia proclamazione e quindi inizierò a tutti gli effetti di legge il mio percorso di sindaco di Taormina. Il 2 giugno si festeggerà!”, ha concluso De Luca.

Fonte foto: Facebook – Cateno De Luca