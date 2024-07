Coin lavora con noi, ecco le posizioni aperte

Sono richieste passione per la moda, competenze di vendita, creatività, collaborazione e flessibilità

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore della moda e della vendita, il marchio Coin mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Coin, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, in generale i profili maggiormente ricercati sono i seguenti:

Addetti alle Vendite

Visual Merchandiser

Personal Shopper

Gestione Punti Vendita

Acquisti e Merchandising

Marketing e Comunicazione

Gestione Risorse Umane

Digital Marketing e E-commerce

Logistica e Supply Chain

Tecnologia e Sviluppo IT

Coin, i requisiti per lavorare

Sono richieste passione per la moda, competenze di vendita, creatività, collaborazione e flessibilità. Bisogna inoltre essere aggiornati sulle tendenze di moda e avere un forte orientamento al cliente sono elementi importanti. Le posizioni possono variare, ma i requisiti comuni includono conoscenza del settore retail e delle dinamiche di vendita al dettaglio. Per le vendite, è essenziale fornire un servizio di alta qualità, offrendo consigli di moda personalizzati e sviluppando relazioni positive con i clienti.

Ruoli specializzati, come visual merchandiser o marketing, richiedono una presentazione visiva accattivante dei prodotti e la conoscenza delle tendenze di moda. La collaborazione è preziosa, poiché il coordinamento tra vari reparti contribuisce a un’esperienza di shopping soddisfacente.

Alcune posizioni potrebbero richiedere esperienza manageriale o competenze tecniche specifiche per settori come l’e-commerce o la logistica. Infine, la flessibilità e l’adattabilità sono apprezzate date le dinamiche del settore retail.

Coin, come candidarsi

Coloro che sono interessati a candidarsi possono farlo visitando la pagina “Lavora con noi”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI