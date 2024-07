Come lavorare con Ferrero, opportunità a luglio 2024

Posizioni in costante aggiornamento che possono coinvolgere diverse persone specializzate in settori specifici

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative tra le aziende dolciarie, il marchio Ferrero mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Ferrero, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze del marchio, di solito i profili ricercati spaziano in più settori e possono spaziare dalle posizioni operative alle posizioni manageriali, in diversi settori, come la produzione, la logistica, il marketing, le vendite, la ricerca e lo sviluppo, la finanza e molte altre.

Ferrero, i requisiti per lavorare

I requisiti per lavorare variano in base alla posizione per cui si candida. In generale, sono richiesti una buona formazione e/o esperienza nel campo, capacità di lavoro in team, flessibilità, orientamento al cliente e alla qualità, buone capacità comunicative, e padronanza delle lingue straniere.

Ferrero, come candidarsi

Per candidarsi è necessario visitare la sezione “Lavora con noi” e seguire le istruzioni per inviare la propria candidatura.

