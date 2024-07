Concorsi per docenti di religione, domande e scadenze per far parte delle commissioni

Tutto quello che c'è da sapere

Le domande di partecipazione per quanto riguarda i concorsi straordinari per insegnanti di religione cattolica nella scuola primaria e secondaria sono state ufficialmente chiuse, mentre a partire da oggi, 16 luglio 2024, sono stati aperti i termini di presentazione delle domande per far parte delle commissioni durante lo svolgimento delle prove

Domande per presidente e componente delle commissioni, la scadenza

Le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate alla nomina a presidente e componente delle commissioni giudicatrici delle procedure sono aperte fino al 2 agosto (ore 23.59).

Chi può presentare la domanda

i professori universitari;

i dirigenti scolastici;

i dirigenti tecnici;

i docenti.

Come candidarsi

Le candidature si inviano attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile da questo link. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito, con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI