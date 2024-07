Concorso al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino: info, requisiti e domanda

Il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino ha indetto un concorso per operatori (personale ATA) – Area I del CCNL AFAM vigente.

Il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino ha indetto un concorso per operatori (personale ATA) – Area I del CCNL AFAM vigente. Il titolo di studio richiesto è il diploma di qualifica triennale. La selezione pubblica è volta a costituire una graduatoria d’Istituto da utilizzare per assunzioni e/o supplenze a tempo pieno e/o parziale. È possibile candidarsi entro il 2 agosto 2024.

I requisiti

Il concorso per operatori (personale ATA) del Conservatorio di Torino è aperto alla partecipazione di candidati in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o "Certificato di competenze" con promozione alla classe IV relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al D.Lgs. n. 61/2017;

età non inferiore ad anni 18;

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di altre categorie indicate nell'avviso pubblico;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego per aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;

idoneità psico-fisica all’impiego;

assenza di condanne penali che escludono dal pubblico impiego;

per i candidati di sesso maschile: regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva o non essere tenuti all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della legge di sospensione del servizio militare obbligatorio;

La selezione

I concorrenti saranno selezionati attraverso il superamento di due prove d’esame:

una prova scritta, ossia un questionario sulle competenze e i contenuti propri della qualifica, nonché sui seguenti argomenti:

– nozioni sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 gli artt. 19, 20, 33-37, 43-47, 75-78;

– nozioni sull’ordinamento delle Istituzioni AFAM.

Alcuni quesiti potranno essere formulati in lingua inglese o attenere le competenze informatiche;

colloquio / prova pratica sugli argomenti indicati al punto precedente. In sede di colloquio potrà essere prevista un’eventuale prova pratica inerente alla qualifica di Operatore.

La domanda

I candidati devono presentare la domanda di partecipazione al concorso per operatori ATA entro il 2 agosto 2024 alle ore 12.00 esclusivamente online, tramite il portale inPA, cliccando sul link per la candidatura disponibile in questa pagina. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID / CIE / CNS o credenziali eIDAS.

