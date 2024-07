Concorso Banca d’Italia 2024, 5 posti per assistenti: ecco come partecipare

Gli incarichi previsti per i vincitori del concorso comprendono compiti operativi a supporto delle attività istituzionali e della gestione amministrativa della filiale.

La Banca d’Italia ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione nel 2024 di cinque assistenti con orientamento nelle discipline economiche da destinare alla Filiale di Bolzano.

Concorso Banca d’Italia 2024: posti e requisiti

I posti a disposizione per il concorso della Banca d’Italia 2024 sono cinque, di cui uno riservato alla persona candidata che abbia superato le prove d’esame e sia in possesso di uno degli attestati di conoscenza della lingua italiana e tedesca previsti dall’art. 4, comma 3, nn. 3 e 4 (livelli QCER B2 e C1). Il concorso è orientato ad un’assunzione a tempo indeterminato e si articola in due prove, una scritta ed una orale.

I requisiti

Il titolo di studio richiesto per partecipare al concorso della Banca d’Italia 2024 è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o la laurea triennale in una delle seguenti classi:

Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18);

Scienze economiche (L-33).

Gli altri requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti:

Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea, o altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001;

Maggiore età;

Adeguata conoscenza della lingua italiana;

Idoneità fisica alle mansioni;

Godimento dei diritti civili e politici;

Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto.

Concorso Banca d’Italia 2024: le prove d’esame

Come precedentemente accennato, il concorso della Banca d’Italia 2024 prevede una prova scritta e una orale. Qualora le domande di partecipazione al concorso siano superiori alle 450 unità, si procederà ad una preselezione per titoli. La graduatoria preliminare viene redatta sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli:

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (con punteggi differenziati in base al voto ottenuto);

Laurea triennale (con punteggi differenziati in base al voto ottenuto).

Successivamente, si procederà alle due prove ordinarie. Per affrontare la prova scritta bisogna prepararsi su materie specifiche, quali Economia degli intermediari e dei mercati finanziari, Economia aziendale e contabilità e Finanza aziendale.

Due quesiti a risposta sintetica su due diverse materie previste dal bando;

Un elaborato in lingua tedesca (o in lingua italiana per chi sostiene la prova in lingua tedesca);

Un elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità.

La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel programma, in una conversazione in lingua tedesca e in una conversazione in lingua inglese. Il colloquio tende ad accertare le conoscenze tecniche, la capacità espositiva, la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti, la capacità di ragionamento e di giudizio critico. Le conversazioni in lingua tedesca o italiana e inglese sono volte a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo delle stesse come strumento di lavoro.

Come fare domanda?

La domanda di partecipazione al concorso 2024 va inoltrata attraverso il portale Banca d’Italia. Per poter partecipare dovrai possedere lo SPID e una PEC. La domanda di partecipazione può essere inviata entro le ore 16.00 del 26 settembre 2024.