Tommaso Pobega si laurea in Economia Aziendale: ecco chi sono i calciatori-dottori in Serie A

Il centrocampista del Milan Tommaso Pobega si è laureato quest'oggi in Economia Aziendale: ecco tutti i calciatori dottori in A e non solo

La carriera al centro di tutto, non si scappa. C’è però chi tra i calciatori, con una visione prospettica ed orientata al futuro, decide di investire il proprio tempo libero nello studio per farsi trovare “pronto” all’affrontare la vita una volta appesi gli scarpini al chiodo. E’ il caso di Tommaso Pobega, il giovane centrocampista rossonero laureatosi oggi in Economia aziendale presso l’Università telematica Pegaso con una tesi sulla “responsabilità sociale del Milan”.

Occhiali e corona d’alloro in testa, il classe 1999 aveva iniziato il suo percorso accademico nel 2020, dunque nel pieno della propria “esplosione” calcistica.

Il 23enne mediano, tuttavia, non è l’unico atleta-dottore presente in Serie A: andiamo a scoprire insieme chi sono alcuni dei giocatori o ex in possesso del prestigioso titolo di studio.

Da Chiellini a Dzeko, passando per Mertens: i top player con la laurea

Leggendario difensore della Juventus e della Nazionale, campione d’Europa in carica nel 2021, Giorgio Chiellini ha conseguito nel 2017 la laurea in Economia Aziendale con una tesi su “Il modello di business della Juventus in un benchmark internazionale” ottenendo il punteggio massimo di 110 e lode.

Un altro azzurro protagonista della cavalcata culminata a Wembley l’11 luglio 2021, Leonardo Spinazzola, ha acquisito il titolo di Dottore in “Relazioni Internazionali”, mentre il suo ex compagno di squadra con la maglia giallorossa della Roma, vale a dire il bomber bosniaco Edin Dzeko, si è laureato nel settembre del 2018 in “Management dello Sport”.

Finita qui? No, nient’affatto: folta la pattuglia degli “avvocati” comprendente Angelo Ogbonna, Adrian Mutu, Guglielmo Stendardo, Fabio Pecchia, Christian Puggioni e Massimo Oddo, tutti laureati in Giurisprudenza.

Attenzione anche a Dries “Ciro” Mertens, ex funambolo goleador del Napoli adesso al Galatasaray, che vanta una laurea in Scienze Motorie, mentre il fuoriclasse Cesc Fabregas, oggi al Como, ha completato il percorso di studi in Economia e Commercio.

I campioni laureati in giro per l’Europa

Non mancano i grandi fuoriclasse in possesso del prestigioso alloro anche oltre i confini del Belpaese.

Tra questi spiccano gli spagnoli Andres Iniesta, Gerard Pique, Xabi Alonso e Juan Mata.

Don Andres è riuscito a eccellere, oltre che sul rettangolo verde, anche in Scienze Motorie, mentre l’ex difensore blaugrana ha conseguito un master in Business, Media, Sports and Entertainment ad Harvard.

Xabi Alonso ha ricalcato le orme del sopracitato Fabregas, mentre sono addirittura due i titoli conquistati da Mata: Scienze dello Sport e Marketing.

Chiudiamo con uno dei più grandi attaccanti in circolazione, Robert Lewandowski: anche il fenomeno polacco ha conseguito la laurea in Educazione Fisica con una tesi dal titolo “RL9, il cammino verso la gloria”.