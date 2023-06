Confindustria, incontro con i due candidati per l’elezione a sindaco di Siracusa

Si terrà oggi pomeriggio nella sede di Confindustria Siracusa l’incontro con i due candidati al ballottaggio per l’elezione a sindaco del Comune di Siracusa.

Prima Ferdinando Messina e poi Francesco Italia incontreranno gli imprenditori di Confindustria che chiederanno ai due candidati le loro posizioni in merito ai principali temi che riguardano l’amministrazione della città aretusea. Dalla questione Camera di Commercio allo sviluppo del porto di Siracusa, dalle Zes alle posizioni sul futuro della zona industriale, la buona amministrazione della città, le politiche per il turismo. “E’ importante conoscere le posizioni dei due candidati – dice Diego Bivona, Presidente di Confindustria Siracusa – perché riteniamo che l’amministrazione del Comune capoluogo debba imprimere una scossa per rendere attrattivo e competitivo il nostro territorio che dovrà passare attraverso la semplificazione burocratica, l’infrastrutturazione tecnologica e digitale, lo sviluppo economico e la crescita inclusiva e sostenibile, il dialogo ed il confronto con le forze sociali e produttive che hanno sottoscritto il Patto di Responsabilità Sociale avviato anni orsono.