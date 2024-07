Ancora un incidente a Palermo, 65enne investita in strada: è grave

La donna avrebbe riportato gravi ferite al bacino, alle braccia e alla testa.

Un altro terribile incidente a Palermo, per l’esattezza all’incrocio tra via De Spuches e via Marconi, dove una donna è stata investita da un’auto.

La signora, una 65enne, è stata trasferita in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia.

Dramma in via Marconi a Palermo, donna investita da un’auto

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’auto avrebbe travolto la donna mentre attraversava e l’avrebbe ferita al bacino, alle braccia e alla testa. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia municipale per accertare le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità. Gli operatori del 118, intervenuti sul luogo dell’impatto, hanno trasferito la ferita all’ospedale Villa Sofia.

La morte di Andrea Pellegrino

Nel weekend appena trascorso un altro incidente ha sconvolto la città di Palermo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima – il 47enne Andrea Pellegrino – avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, finendo in una rotatoria in via dell’Olimpo. L’impatto, purtroppo, si è rivelato fatale.

Qualche giorno prima uno scontro tra due mezzi lungo via della Libertà – a Paternò, in provincia di Catania – ha provocato altri due feriti, che fortunatamente però non avrebbero riportato gravi lesioni.

