Paternò, scontro tra due automobili in via della Libertà: feriti

Nell'impatto violento sembra siano rimaste ferite quattro persone.

Un grave incidente stradale si è verificato oggi in via della Libertà a Paternò, coinvolgendo due automobili che si sono scontrate violentemente. Si registrano diversi feriti, al momento circa quattro, che fortunatamente sembrano non riportare gravi lesioni.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori.

La dinamica dell’incidente in della Libertà a Paternò

Il personale del 118 è giunto con le ambulanze per fornire le prime cure e trasportare i feriti negli ospedali più vicini. Anche i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento sono impegnati nelle operazioni di soccorso, lavorando per estrarre i passeggeri dalle lamiere delle auto coinvolte e per mettere in sicurezza l’area.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, che stanno ricostruendo quanto accaduto per stabilire le eventuali responsabilità. La circolazione in via della Libertà a Paternò è temporaneamente interrotta a causa dell’incidente per permettere le operazioni di soccorso e rilievi.