Dramma a Milazzo, turista 65enne annega in mare dopo un tuffo

Sul posto con i militari della Guardia Costiera anche i sanitari con un’ambulanza del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che appurare il decesso

Ennesima tragedia sulla riviera di ponente a Milazzo. Stamani intorno alle 11 una turista di 64 anni si è tuffata tra le onde nel tratto di mare sotto lo Stadio Marco Salmeri, ma per cause non ancora chiare è morta annegata. La donna, proveniente dalla provincia dell’Aquila (Abruzzo).

Milazzo, la Capitaneria di Porto ha recuperato il corpo senza vita

Allertati i soccorsi da diversi bagnanti, è sopraggiunto il personale della Capitaneria di Porto per recuperare il corpo privo di vita. Sul posto con i militari della Guardia Costiera anche i sanitari con un’ambulanza del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che appurare il decesso.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI