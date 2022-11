Egitto, bus si ribalta in un canale: almeno 19 morti

Lo ha reso noto il ministero della Salute egiziano, precisando che i soccorritori hanno salvato 17 persone

Almeno 19 persone sono morte ed altre sei sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un bus carico di passeggeri a Mansoura, 120 chilometri a nord-est del Cairo. Lo ha reso noto il ministero della Salute egiziano, precisando che i soccorritori hanno salvato 17 persone dopo che il veicolo si è ribaltato in un canale. Gli incidenti stradali mortali sono molti frequenti in Egitto e spesso sono dovuti alle pessime condizioni delle strade.