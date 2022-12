Elezioni Catania, pure Crocetta riflette. Critiche da FI, Villardita: “Siamo spiazzati…”

L'ex governatore siciliano Rosario Crocetta apre a una possibile candidatura alle pendici dell'Etna. Da Forza Italia piovono critiche.

Anche Rosario Crocetta riflette in vista delle prossime elezioni amministrative di Catania che si terranno la prossima primavera.

In un’intervista realizzata da Live Sicilia a firma della collega Roberta Fuschi, l’ex governatore della Regione Siciliana non nasconde la possibilità di poter prendere parte alla futura tornata elettorale nell’Isola, allargando così il ventaglio dei possibili concorrenti per la poltrona più alta di Palazzo degli Elefanti.

Crocetta, anche in caso di mancata candidatura, potrebbe comunque partecipare alla contesa al fine di elargire “buoni consigli” a chi potrebbe spendersi per la causa.

Crocetta candidato? L’affondo di FI: “Spiazzante”

La notizia della possibile partecipazione dell’ex sindaco di Gela alle amministrative etnee ha già suscitato le prime reazioni da parte del mondo politico siciliano. Tra i primi a commentare è Antonio Villardita, vicecommissario di Forza Italia a Catania.

“Crocetta sindaco di Catania? Di fronte a simili boutade non sappiamo se ridere o piangere. Certo è che al peggio non c’è mai fine, ci lascia francamente spiazzati l’assistere al tentativo di certi personaggi di prendersi gioco della città e dei catanesi, nel silenzio complice di tutta la sinistra”, commenta Villardita.

“Siamo certi – prosegue l’esponente azzurro – che i catanesi respingeranno il nuovo assalto alla diligenza da parte di coloro che, come Crocetta e il PD, hanno già sprecato la fiducia concessagli dagli elettori siciliani. Il Centrodestra unito, valore irrinunciabile per i nostri elettori, esprimerà un programma di buongoverno e delle candidature all’altezza delle aspettative di Catania”.

In questo senso Forza Italia – conclude il vicecommissario forzista Villardita – assume l’impegno a fare da lievito e da garante della coalizione che sbarrerà la strada alle improvvisazioni della sinistra e dei populisti”.

Elezioni Catania, gli altri possibili candidati

L’ipotesi Bianco

Ad aprire la partita delle candidature alle pendici dell’Etna, nei giorni scorsi, ci aveva pensato l’ex primo cittadino Enzo Bianco. L’esponente Dem e attuale presidente del Consiglio Nazionale Anci non ha nascosto la volontà di volersi impegnare per risollevare una città, quella di Catania, che non sta certo vivendo la migliore delle sue primavere.

“Ci sto riflettendo seriamente, non ho deciso perché non è un compito facile, voglio sentire la città se è pronta ad impegnarsi, a rimboccarsi le maniche per farla rialzare”, ha dichiarato recentemente l’ex primo cittadino catanese. Bianco scioglierà le proprie riserve dopo le festività di Natale.

Cancelleri non molla, opzione Catalfo

Altro nome caldo per Catania è quello di Giancarlo Cancelleri. L’ex sottosegretario già da alcune settimane sta spingendo per raccogliere pareri e consensi, decidendo anche di prendere residenza nella stessa città etnea.

All’interno del Movimento 5 Stelle, comunque, non sembra essere stato deciso ancora nulla. Il nome dell’ex ministra al Lavoro, Nunzia Catalfo, rimane ancora forte.