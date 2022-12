Enzo Bianco si candida a sindaco di Catania? “Ci sto riflettendo, scioglierò presto riserva”

L'ex primo cittadino di Catania si dice pronto a ricandidarsi per la poltrona di primo cittadino in vista delle amministrative.

“La Catania di oggi è una città che fa piangere da tutti i punti di vista e non lo dico io, lo ‘dice’ la città stessa, ogni quartiere. Io soffro a vederla così“, lo ha affermato ad AdnKronos Enzo Bianco, attuale presidente del Consiglio nazionale dell’Anci ed ex primo cittadino del capoluogo etneo.

Le elezioni amministrative ai piedi dell’Etna si terranno in primavera e attualmente la città si trova sotto commissariamento dopo la sospensione e le dimissioni dell’ex sindaco Salvo Pogliese.

Bianco: “In tanti mi chiedono di candidarmi”

“Catania – prosegue Bianco – aveva fatto dei giganteschi passi avanti sotto molto aspetti e li ha persi tutti”.

L’esponente Dem sottolinea come Catania sia attualmente “una città sporca abbandonata, letteralmente ‘in manu a nuddu’. Molti mi stanno chiedendo di tornare a fare il sindaco e me lo chiedono persone di ogni colore politico”.

Secondo Enzo Bianco “Catania non si salva con uno schieramento di destra contro uno di sinistra o viceversa ma solo se uniamo le forze migliori, se c’è voglia di riscatto, di cambiate la rotta e di portare Catania avanti é qualcosa che si può fare”.

“La città deve rialzarsi”

“Ci sto riflettendo seriamente, non ho deciso perché non è un compito facile, voglio sentire la città se è pronta ad impegnarsi, a rimboccarsi le maniche per farla rialzare. Se sarà così – conclude Enzo Bianco – ci penserò seriamente e subito dopo Natale scioglierò la riserva“.