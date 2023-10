Fiamme devastano gli alberi della villa comunale di Licata

Alcuni residenti, accortisi delle fiamme, hanno tempestivamente lanciato l'allarme, indagini in corso per chiarire l'origine del rogo

Un incendio scaturito per cause ancora da chiarire ha danneggiato gli alberi della villa comunale di Licata, in provincia di Agrigento. Alcuni residenti, accortisi delle fiamme, hanno tempestivamente lanciato l’allarme.

L’intrervento dei vigili del fuoco

Poco dopo sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno avviato le procedure di spegnimento del rogo. Indagini in corso per chiarire l’origine delle fiamme.