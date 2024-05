Amici di Maria De Filippi, la finale: chi sono i finalisti, dove vedere la diretta e come funziona il televoto

I sei concorrenti in gara sono Dustin, Holden, Marisol, Mida, Petit e Sarah. Chi di loro sarà il vincitore di questa edizione?

Oggi, sabato 18 maggio 2024, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finale di Amici, il talent show di Maria De Filippi, che decreterà il vincitore di questa edizione.

Il televoto della finale di Amici 2024

Come da tradizione, la finale di Amici 2024 verrà trasmessa in diretta su Canale 5 e sarà il pubblico chiamato a votare il proprio preferito. I sei finalisti gareggeranno sfidandosi in diverse manche, tutte dipendenti dal televoto. Secondo il regolamento, il pubblico durante la finale di Amici potrà votare durante le sessioni di televoto predisposte, ovvero dalla dichiarazione di apertura a quella di chiusura del televoto. Questo funzionerà tramite SMS al 4770001 e 4770000, sul sito web di Witty Tv, tramite le app Mediaset Infinity e WittyTv o attraverso una smart tv abilitata.

I finalisti e il toto vincitore

I finalisti di Amici, come già detto, saranno Dustin, Holden, Petit e Marisol del team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, mentre Mida e Sarah rappresenteranno la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Sembra che il favorito sia Petit, secondo le quotazioni dei bookmaker, ma stando a diversi sondaggi l’ammissione della giovanissima Sarah alla finale potrebbe concludersi con un incredibile trionfo. Probabilmente, dunque, il vincitore sarà ancora una volta un cantante, anche se Marisol, sembra essere la favorita nella categoria ballo.

La diretta

La finale di Amici 2024 andrà in onda questa sera in tv su Canale 5 a partire dalle 21:35. Come per tutte le altre puntate del serale, la diretta sarà disponibile Streaming live e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale.

Gli ospiti della finale di Amici 2024

La giuria è ancora una volta confermata e vedrà seduti alle poltrone Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi, anche se in questa occasione sarà il pubblico il vero giudice. Superospite della finale di Amici 2024 è Angelina Mango, seconda classificata dell’edizione dello scorso anno, appena tornata dall’Eurovision Song Contest 2024 e reduce dal successo di Sanremo 2024.