Amici, scatta il bacio tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo dopo la sfida tra prof

I due professori hanno poi voluto rassicurare i rispettivi compagni Silvio Testi e Giorgia

Bacio sensuale ed infuocato quello tra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo in occasione del secondo serale di “Amici 22“.

Durante il guanto di sfida tra prof i due ballerini si sono esibiti infatti in una emozionante performance sulle note di un brano di Mina.

Nel giorno del compleanno della “Tigre di Cremona” “abbiamo voluto regalarvi un guanto infuocato sulle note di Brivido Felino”, si legge sui profili social dei due, che hanno poi scherzosamente rassicurare i rispettivi compagni Silvio Testi e la cantante Giorgia: “Per la cronaca, tranquilli! Giorgia e Silvio si sono divertiti”.

“Giorgia, il bacio con Lorella Cuccarini è colpa di Maria”

A lanciare il guanto di sfida tra i professori è stata, come da tradizione, Maria De Filippi. Il tema riguardava come scritto poco sopra un “omaggio alla musica italiana”.

Lorella ed Emanuel hanno accettato quello lanciato loro dai prof Alessandra Celentano e Rudy Zerbi: “Rivincita per voi, ma non vincerete mai”, legge la conduttrice nella lettera per i colleghi, poco prima ch ei due si esibiscano nella passionale performance che si è conclusa con un bacio sulle labbra.

“L’ho detto a Giorgia, dicendo che è colpa tua Maria“, ha detto Emanuel Lo rivolgendosi scherzosamente alla De Filippi, “Ma è abituata, dovremmo stare tranquilli”. Pronta la risposta della De Filippi: “Ma non è vero che te l’ho chiesto io!”. Poi la Cuccarini qualche minuto prima aveva rassicurato con ironia la cantante su Twitter: “Stasera, un “guanto prof” sensuale e speciale. Giorgia, ti chiamo tra poco così ti spiego”. A cui Giorgia aveva risposto: “Mi devo preoccupare?”.