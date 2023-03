Ascolti tv, “Amici” cresce con oltre 4 milioni di spettatori: 28.16% share

"Striscia la Notizia” è il programma più visto dell’access prime-time sul pubblico attivo con il 25.67% di share e 3.812.000 spettatori

Ieri, sabato 25 marzo 2023, le Reti Mediaset si sono aggiudicate prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 7.824.000 spettatori totali (49.24% share sul pubblico attivo), 4723.000 spettatori totali (54.70% share sul pubblico attivo) e 3.456.000 spettatori totali (45.5% share sul pubblico attivo). Lo spiega una nota di Mediaset. Canale 5 è leader in prima, seconda serata e 24 ore con, rispettivamente, 4.193.000 spettatori totali (28.31% share sul pubblico attivo), 2.711.000 spettatori totali (32.51% share sul pubblico attivo) e 1.792.000 spettatori totali (23.25% share sul pubblico attivo). Il TG5 delle ore 20.00 è al vertice dell’informazione sul pubblico attivo con il 25.72% di share e 4.086.000 spettatori totali. L’edizione delle ore 13.00 è la più vista con 2.980.000 spettatori totali e il 22.92% di share individui.

Da segnalare in particolare: su Canale 5, “Striscia la Notizia” è il programma più visto dell’access prime-time sul pubblico attivo con il 25.67% di share e 3.812.000 spettatori totali; a seguire, ottimo risultato per la versione serale di “Amici” di Maria De Filippi; il talent cresce ed è leader assoluto della serata con 4.008.000 spettatori totali e il 28.16% di share individui (33.70% share attiva, 44.13%, 15-34enni), e segna picchi del 37.5% di share e 4.884.000 spettatori; in day-time, l’appuntamento del sabato di “Verissimo” è leader assoluto della propria fascia con il 22.24% di share individui e 1.988.000 spettatori totali; a seguire, “Verissimo giri di Valzer” registra 1.839.000 spettatori totali e il 18.1% di share individui.

Nel preserale, “Avanti un altro! Story” si aggiudica la propria fascia sul pubblico attivo con il 24.4% di share e 3.070.000 spettatori totali; su Retequattro, in access prime-time, “Controcorrente” informa, nella 1a parte, 725.000 spettatori totali e, nella 2a, 686.000 spettatori totali; in day-time, TG4 “Diario del giorno” ottiene 311.000 spettatori totali. Canali tematici: 20, è la rete tematica italiana più vista in prime-time con film “Sfida tra i ghiacci” che interessa 501.000 spettatori totali con il 2.90% di share individui; su La5, in prima serata, il film per la TV della collection Inga Lindstrom “Polvere di stelle” ottiene 373.000 spettatori totali con il 2.1% di share individui.