Eurovision 2024, vince la Svizzera con Nemo: ecco la classifica finale

Chi ha trionfato e chi ha perso: ecco la posizione di Angelina Mango e i risultati della finale della kermesse musicale.

Eurovision 2024, il vincitore è la Svizzera: il brano in gara è “The Code” di Nemo. Angelina Mango chiude alla settima posizione.

Si è conclusa una delle edizioni dell’Eurovision Song Contest più complesse della storia recente, segnate dalle numerose contestazioni contro la partecipazione di Israele e in difesa dei palestinesi della Striscia di Gaza. Durante le manifestazioni all’esterno dell’Arena dove si è tenuta la kermesse è stata arrestata anche l’attivista Greta Thunberg.

Eurovision 2024, il vincitore è la Svizzera, la classifica

Svizzera, 591 punti – Nemo, The Code Croazia, 547 punti – Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Ucraina, 453 punti – Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Francia, 445 punti – Slimane – Mon Amour Israele, 375 punti – Eden Golan – Hurricane Irlanda, 278 punti – Bambie Thug – Doomsday Blue Italia, 268 punti – Angelina Mango – La noia Armenia, 183 punti – Ladaniva – Jako Svezia, 174 punti – Marcus & Martinus – Unforgettable Portogallo, 152 punti – Iolanda – Grito Grecia, 126 punti – Marina Satti – Zari Germania, 117 punti – Olly Alexander – Dizzy Lussemburgo, 103 punti – Tali – Fighter Lituania, 90 punti – Silvester Belt – Luktelk Cipro, 78 punti – Silia Kapsis – Liar Lettonia, 64 punti – Dons – Hollow Serbia, 54 punti – Teya Dora – Ramonda Regno Unito, 46 punti (0 punti dal pubblico) – Olly Alexander – Dizzy Finlandia, 38 punti – Windows95man – No Rules! Estonia, 37 punti – 5miinust x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Georgia, 34 punti – Nutsa Buzaladze – Firefighter Spagna, 30 punti – Nebulossa – Zorra Slovenia, 27 punti – Raiven – Veronika Austria, 24 punti – Kaleen – We Will Rave Norvegia, 16 punti – Gåte – Ulveham

Un vero e proprio “plebiscito” nella classifica finale dell’Eurovision 2024 da parte della giuria, che ha garantito ben 365 punti alla Svizzera (televoto escluso). Tantissimi i “12 punti” assegnati a Nemo e alla sua “The Code”. Incredibile, invece, la rimonta di Ucraina e Israele – i due Paesi in guerra in questo momento – grazie ai voti del pubblico.

Chi è Nemo, il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2024

Nemo, che si definisce persona non binaria (in tedesco vuole essere identificato con il pronome neutro, in inglese con they) inizia la sua carriera nel rap circa 10 anni fa. Da ragazzino, l’artista inizia a pubblicare in maniera indipendente i propri brani. Il debutto ufficiale arriva con l’uscita dell’EP Clownfisch. Cresce la notorietà e arrivano i primi importanti premi nel 2018: spiccano i riconoscimenti per il “miglior artista svizzero” e per la “miglior canzone svizzera”. Nemo è noto al grande pubblico per la partecipazione al programma “Il cantante mascherato”. Nel 2024 vince l’Eurovision con “The Code”.

La posizione di Angelina Mango

L’Italia ha ottenuto dalle giurie il quarto posto con:

1 punto da: Spagna,

da: Spagna, 2 punti da: Ucraina, Germania,

da: Ucraina, Germania, 3 punti da: Slovenia, Estonia, Cipro,

da: Slovenia, Estonia, Cipro, 5 punti da: Regno Unito, Norvegia, Portogallo

da: Regno Unito, Norvegia, Portogallo 6 punti da: Azerbaijan, Croazia, Israele, Svizzera, Paesi Bassi, Serbia,

da: Azerbaijan, Croazia, Israele, Svizzera, Paesi Bassi, Serbia, 7 punti da: Australia, Georgia, Belgio, Polonia, Svezia,

da: Australia, Georgia, Belgio, Polonia, Svezia, 8 punti da: Malta, Armenia, Grecia,

da: Malta, Armenia, Grecia, 10 punti da: San Marino, Albania, Moldavia, Austria.

Grazie anche ai voti del pubblico, invece, la concorrente dell’Italia – che ha trionfato a Sanremo e anche sul palco di Malmo all’Eurovision – ha ottenuto la settima posizione.

