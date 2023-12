Finanziaria, nervi tesi all’Ars: lavori sospesi e poi ripresi, oggi il testo in Commissione Bilancio

Ore delicate per l'esame della Finanziaria del Governo Schifani. Tensione nella notte, oggi il testo arriva in Commissione Bilancio.

Prime difficoltà di percorso per la Finanziaria del Governo Schifani. Le tre Commissioni di merito dell’Ars – Affari istituzionali, Ambiente e Attività produttive – hanno dovuto lavorare per tutta la notte con l’obiettivo di completare in tempo l’esame dei documenti e degli emendamenti alla Manovra.

L’articolo contestato della Finanziaria

In particolare, la discussione si è arenata nel momento in cui Fratelli d’Italia ha contestato l’articolo 5 della Finanziaria che prevede lo stanziamento di risorse per un milione e mezzo di euro per manifestazioni e iniziative a favore dei Comuni la cui gestione sarà nelle mani dell’assessorato alle Autonomie locali, a guida Andrea Messina (Dc).

Una situazione che non è sfuggita alla opposizioni che, insieme, hanno deciso di presentare un emendamento all’articolo 5 per estendere a 6 milioni di euro la dotazione finanziaria, ma a tutti i Comuni della Sicilia.

Il caos all’Ars

Sarebbe così scoppiato il malcontento, con la sospensione della seduta da parte presidente della commissione Ignazio Abbate e la convocazione d’urgenza di un vertice dei capigruppo e dei presidenti di commissione della maggioranza. I lavori sono successivamente ripresi dopo lo stop che è durato diversi minuti.

Il programma di oggi

Secondo il programma, il testo della Finanziaria dovrebbe approvare alle ore 10 di oggi, martedì 5 dicembre, in Commissione Bilancio in presenza dell’assessore all’Economia Marco Falcone per ottenere l’ultimo “ok” prima della discussione vera e propria in Aula all’Ars.

L’obiettivo del Governo Schifani è quello di riuscire a vedere la Legge di Bilancio avallata dall’Aula entro il 31 dicembre 2023 con l’obiettivo di scongiurare l’esercizio provvisorio.