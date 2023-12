Finanziaria, Schifani: “Ottimo lavoro delle Commissioni, ora testo in Aula”

"L'obiettivo è sempre quello di giungere all’approvazione del testo entro la fine dell’anno", ha commentato il governatore.

“Esprimo il mio apprezzamento per il lavoro compiuto nelle Commissioni legislative dell’Ars che, questa notte, hanno completato l’esame della Finanziaria per la parte di loro competenza”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando la conclusione dell’esame della Legge di Stabilità nelle Commissioni di merito dell’Assemblea regionale siciliana.

Schifani: “Manovra da approvare entro anno”

“Adesso, dopo il passaggio in Commissione Bilancio, la manovra approderà in Aula dove mi auguro che prevalga il senso di responsabilità per l’interesse dei siciliani, pur nel pieno rispetto del legittimo confronto tra le posizioni politiche”.

“L’obiettivo è sempre quello di giungere all’approvazione del testo entro la fine dell’anno. In questo modo avremo certezza, fin dall’inizio del nuovo anno, delle risorse disponibili da destinare allo sviluppo sociale ed economico della nostra terra”.