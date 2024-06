Floridia, continua a spacciare droga nonostante i domiciliari: arrestato

L’uomo, già ai domiciliari per violazione della normativa sugli stupefacenti, è stato trovato in possesso di 43 grammi hashish e di 1 grammo di crack.

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato un pregiudicato di 31 anni del luogo gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Floridia, già ai domiciliari per droga ma spaccia ancora: la vicenda

Durante il controllo domiciliare, i militari hanno immediatamente avvertito il tipico odore della sostanza che proveniva dalla cucina dell’abitazione. A questo punto, hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire mezzo panetto di hashish occultato nella parte superiore di un mobile della cucina. Ma anche oltre a 8 dosi di crack e materiale per il confezionamento e la pesatura.

Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio e l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato preliminarmente posto ai domiciliari presso la sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria. Ma, a seguito di richiesta di aggravamento della misura cautelare in atto, il Tribunale di Siracusa ha disposto la traduzione del 31enne al carcere “Cavadonna” di Siracusa.