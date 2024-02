Follia in metropolitana all’ora di punta: sparatoria causa un morto e cinque feriti

Coadiuvati dalle immagini delle telecamere del serviglio di videosorveglianza gli agenti di polizia sperano di fare chiarezza

Gioventù bruciata nel difficile distretto newyorchese del Bronx. Tutto avviene lunedì 12 febbraio 2024, causa lite scoppiata tra due gruppi di adolescenti. Erano su un treno della linea numero 4 diretto a nord, intorno alle 16.30 alla stazione della metropolitana di Mount Eden Avenue. Quando il treno è arrivato alla stazione di Mount Eden e la gente ha cominciato a scendere, è partito un primo colpo, questo secondo la ricostruzione della polizia. Poi il panico, con il fuggi fuggi generale. Pesante il bilancio che ha visto la morte di un 34enne e il ferimento di altre cinque persone dell’età compresa tra i 14 e i 71 anni. Fortunatamente non rischiano la vita.

“Grande Mela” più sicura

Coadiuvati dalle immagini delle telecamere del serviglio di videosorveglianza gli agenti di polizia sperano di fare chiarezza per risalire agli autori della sparatoria. C’è da sottolineare come a New York City tali episodi siano costantemente in calo soprattutto in metropolitana e sugli autobus della città. L’ufficio trasporti del dipartimento di polizia ha segnalato “solo” sei sparatorie nella metropolitana lo scorso anno, rispetto alle nove del 2022. 974 sparatorie totali lo scorso anno nella “Grande Mela”, un calo molto marcato, addirittura del 25%, rispetto al 2022.