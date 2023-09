Dalle violenze alla droga, maxi operazione nel “bronx” di Caivano – VIDEO

Scatta il blitz dopo lo sconvolgente stupro di due bambine e la visita della premier Meloni.

I carabinieri della Compagnia di Caivano, Napoli, hanno setacciato le piazze di spaccio del Parco Verde e del rione Iacp noto come “bronx”: dalle prime luci dell’alba è in atto un controllo straordinario “ad Alto Impatto” nella zona, con oltre 400 operatori al lavoro per eseguire perquisizioni e contrastare la criminalità.

L’area è al centro dell’attenzione della autorità nazionali da alcune settimane, in particolare dopo il caso dello stupro di due bambine e la recente visita della premier Giorgia Meloni.

Maxi operazione al Parco Verde di Caivano

L’abitazione monitorata dalle forze dell’ordine è abitata da una donna: si tratta di una 28enne del posto, e il via vai di persone ha insospettito i militari, che supportati dai militari del reggimento Campania pronti ad abbattere ostacoli fissi come recinzioni e porte blindate, hanno predisposto in pochi minuti un servizio ad hoc nascondendosi nei pressi di quell’appartamento di via Atellana.

Fermati e perquisiti alcuni clienti sorpresi uscire dall’abitazione adibita a piazza di spaccio, i carabinieri hanno sequestrato le dosi appena acquistate e, provata l’attività illecita, hanno fatto irruzione.

Nell’appartamento i militari hanno trovato la donna e la somma contante di 10.620 euro ritenuta provento del reato di spaccio ma non hanno trovato la droga. I carabinieri hanno poi ritrovato del crack nascoste nelle parti intime della pusher 28enne, arrestata per spaccio e trasferita nel carcere di Pozzuoli.

Il commento di Giorgia Meloni

Soddisfazione di tutta la politica italiana per la maxi operazione al Parco Verde di Caivano. Ecco il commento di Giorgia Meloni su Twitter: “Oggi è iniziata l’operazione di bonifica del Parco Verde di Caivano. La maxi operazione iniziata questa mattina all’alba – per la quale ringrazio tutte le Forze dell’Ordine coinvolte – è solo l’inizio di quel lungo percorso che il Governo si è impegnato a portare avanti per ripristinare legalità e sicurezza e per far sentire forte la presenza dello Stato ai cittadini. E gettare così le basi per la ricostruzione sociale e la rinascita del territorio. Contro la criminalità procederemo sempre spediti e senza esitazioni. Affinché in Italia non ci siano più zone franche”.

Fonte foto e video – Askanews