Formula 1 in lutto, è morto Patrick Tambay: ex pilota Ferrari

Il pilota francese è morto all'età di 73 anni. In carriera è stato alla guida di una monoposto Ferrari per due anni

Formula 1 in lutto per la morte di Patrick Tambay, ex pilota deceduto all’età di 73 anni. L’annuncio arriva dalla famiglia. Tambay, nato a Parigi, è stato alla guida di una monoposto Ferrari per due anni.

Nel 1982 terzo posto in Gran Bretagna e la prima vittoria in Francia che dedicò a Gilles Villeneuve. Nel 1983 il bis a Imola al Gran Premio di Imola. In carriera ha corso anche per Renault e McLaren e per due volte (1977 e 1980) ha vinto il CanAm North American Championship.