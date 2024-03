Forte vento a Messina dintorni, disagi in tutte le Province e crollo di alberi in strada

Forti raffiche di scirocco in queste ultime ore

Il forte vento in riva allo Stretto di Messina sta procurando enormi disagi in gran parte delle province. Sono infatti numerose le segnalazioni arrivate ai Vigili del fuoco a causa di alberi sradicati dal vento e pali della luce divelti. Quella che si sta abbattendo in queste ore sulla fascia tirrenica della Sicilia è una vera e propria bufera.

Forte vento nel messinese, disagi a Milazzo

A Milazzo si sono registrate raffiche di scirocco fino a 103 chilometri orari nella Piana. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco del locale distaccamento anche se non si sono verificate grandi criticità. Un intervento è stato eseguito in via Tenente La Rosa alla Tenenza della Guardia di Finanza in prossimità dell’incrocio di piazza Nastasi. A causa del forte vento si è spezzato un albero nel cortile della caserma che si è precipitato sul marciapiede. Un’altro albero è caduto in via Risorgimento davanti l’ingresso di un palazzo. In mattinata l’Amministrazione Midili ha rinviato il primo appuntamento del Mercatino del cibo sano in Marina Garibaldi e chiuso il Castello.

Forte vento nel messinese, disagi in diverse province

A San Piero Niceto lo scirocco ha toccato i 114 chilometri orari. Vento forte, sopra i 100 chilometri orari, anche a Novara di Sicilia e Tripi. A Barcellona Pozzo di Gotto raggiunti i 96 chilometri orari: il vento ha piegato i pali dell’illuminazione pubblica nei pressi della Chiesa del Crocifisso. Danni anche a Capo d’Orlando e a Spadafora. A San Filippo del Mela con le raffiche ad 88 chilometri orari sono intervenuti i volontari dell’Odv Apcars per la segnaletica stradale all’angolo dell’Oratorio “Giovanni Paolo II” di Olivarella pericolante e alberi caduti in strada.

