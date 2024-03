Nuova sede per il Pronto soccorso di Milazzo

Partirà ad agosto il cantiere per il trasferimento del Presidio d’emergenza nei locali dell’ex Psichiatria del Fogliani. Resta ancora da risolvere il problema della mancanza di personale

MILAZZO (ME) – Saranno necessari circa sei mesi ai tecnici incaricati dall’Asp per definire il progetto di trasferimento nei locali del reparto dell’ex Psichiatria del Fogliani. Sono questi i tempi previsti dal punto di vista logistico per la nuova ubicazione del presidio di emergenza e urgenza. Il cantiere quindi sarà avviato subito dopo agosto, considerato che l’appalto è stato già espletato.

“Il pronto soccorso di Milazzo – ha dichiarato il neo manager Asp Giuseppe Cuccì, in visita nel nosocomio di Villaggio Grazia lo scorso 15 febbraio con il sindaco Pippo Midili – va ristrutturato al più presto, e inoltre occorre fare di tutto per riattivare anche Barcellona Pozzo di Gotto perché attualmente molti pazienti barcellonesi sono costretti a recarsi a Milazzo e concorrono a intasare quella struttura, concorrendo tra l’altro a determinarne la congestione”.

Affermazioni che sono state riprese anche dal consigliere Antonio Foti: “Il fatto che il commissario abbia condiviso l’unico percorso in grado di mantenere aperto il pronto soccorso durante i lavori e al tempo stesso creare le condizioni per un rafforzamento anche di altri reparti rappresenta senza alcun dubbio un risultato importante. Urge focalizzare le priorità nell’ottica di un potenziamento dei nostri reparti ed Unità operative, considerando l’offerta sanitaria dell’intero comprensorio andando oltre Milazzo, insieme ai sindaci, i consigli comunali ed i comitati spontanei del territorio”.

“Anche il dottor Cuccì ha confermato la linea dell’Assessorato regionale della Salute – ha aggiunto il primo cittadino Midili – e di questo sono molto soddisfatto. In questi mesi abbiamo lavorato in silenzio e per il bene della nostra città e grazie anche ai buoni uffici del deputato Pino Galluzzo abbiamo coinvolto pienamente l’Assessorato”.

L’organizzazione CittadinanzAttiva, attraverso il coordinatore dell’assemblea territoriale Attilio Andriolo, era stata nei mesi scorsi la prima ad avanzare l’ipotesi di un trasloco del pronto soccorso nell’ex Psichiatria ed è adesso la prima a chiedere un incontro con il nuovo direttore Giuseppe Cuccì, sollecitando anche le istituzioni locali ad “un maggiore coinvolgimento nella gestione dei servizi sanitari erogati ai propri cittadini verificando l’andamento generale dell’attività sanitaria e contribuendo alla definizione dei piani programmatici con proposte e suggerimenti al management sanitario. Da parte nostra continueremo a vigilare perché il diritto alla salute, oltre che costituzionalmente garantito, venga adeguatamente praticato”.

Nel frattempo, in attesa del completamento della nuova struttura, il Pronto Soccorso sarà regolarmente operativo e funzionante negli attuali locali. Rimane in ogni caso da risolvere il problema della mancanza di personale per il presidio ospedaliero Fogliani, che allo stato attuale deve rispondere alle esigenze dei comuni di Milazzo, Barcellona e Lipari. Recentemente è stata organizzata una raccolta firme da parte del Coordinamento del Centro Sinistra per la salvaguardia dell’ospedale ed è stato manifestato dissenso nel momento in cui il neo manager Asp di Messina nel suo primo discorso aveva elencato le problematiche dei presidi ospedalieri in provincia di Messina, senza però fare alcun riferimento all’ospedale Fogliani.