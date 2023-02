Roby Facchinetti rapinato in casa, lo sfogo social del figlio Francesco: “Ho paura di stare in Italia”

Il cantante e presentatore televisivo si sfoga sui social. Nelle storie pubblicate su Instagram ha detto: "Sono molto triste e amareggiato di come questo paese si è trasformato"

Francesco Facchinetti ha duramente commentato quanto successo domenica 29 gennaio alla sua famiglia: suo padre, madre e i fratelli sono stati minacciati e rapinati nella loro abitazione. Uno sfogo, fatto su Instagram, dove afferma: il “Paese più bello del mondo in un Paese insicuro” e nel quale lui ha deciso di non vivere più.

Le parole di Francesco Facchinetti

Sono parole dure che Francesco Facchinetti pronuncia in un momento di sfogo, dopo la rapina subita dal padre, in casa, la scorsa domenica.

“In tanti mi stanno scrivendo e me lo stanno chiedendo, sì purtroppo è vero mio padre, mio fratello e mia sorella hanno subito una rapina a mano armata in casa – inizia così lo sfogo di Facchinetti -. È una di quelle cose brutte che vorresti non accadessero mai, che vedi solamente nei film e pensi che non possa succedere e invece capita. Fortunatamente nonostante la follia della cosa stanno bene”. “Cosa posso dire posso dire… che sono molto triste e amareggiato di come si è trasformato il nostro Paese. Qualcuno dice vabbè ma voi avete la villa e per questo entrano in casa vostra. Cazzata. Cazzata. Non è una condanna avere una villa, non è una condanna aver guadagnato dei soldi onestamente”, spiega ancora l’imprenditore.

“Non siamo sicuri in Italia”

“E io mi devo sentire libero e sicuro nel Paese dove vivo, in più l’ho ripetuto più di una volta che è una vergogna, che in un Paese dove c’è la pressione fiscale superiore al 60% noi non ci sentiamo sicuri” a questo punto il suo tono si fa sempre più alto sinonimo della rabbia che prova. “Bravi, Bravissimi! Siete bravissimi, complimenti. Al governo la destra e la sinistra incapaci di mantenere il controllo, incapaci di mantenere l’ordine in questo Paese. Perché siete degli incapaci, non siete in grado di fare politica ma solo propaganda politica perché l’unica cosa di cui vi interessa è il vostro cu*o”.