Roby Facchinetti rapinato in casa: “I 35 minuti più brutti della nostra vita”

I malviventi hanno fatto irruzione nella casa del cantante a Bergamo facendosi consegnare gioielli e orologi

Ore di paura per Roby Facchinetti. Il cantante dei “Pooh” è stato aggredito e rapinato da tre malviventi armati che hanno fatto irruzione in casa sua. E’ successo domenica scorsa, nella sua villa a Bergamo, quando tre banditi armati di pistole hanno costretto il cantautore, la moglie Giovanna e il figlio Roberto a consegnare gioielli e orologi.

Il racconto della rapina subita in casa

“Sono stati 35 minuti terribili, i più brutti della nostra vita”. Lo scrive Roby Facchinetti su facebook, e aggiunge: “Voglio però tranquillizzarvi. Stiamo tutti bene. Non posso rivelare altro, atteso che sono in corso le indagini, ma vi ringrazio per la vicinanza che mi state dimostrando”.