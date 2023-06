GF Vip, rottura tra Edoardo e Antonella. Lui attacca: “E’ malata di social, va aiutata”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, la coppia più amata del "Grande Fratello Vip", sono arrivati al capolinea

E’ rottura totale tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

La coppia più amata del “Grande Fratello Vip”, infatti, è arrivata al capolinea, dopo settimane di tira e molla anche dopo la conclusione del reality.

L’attacco di Edoardo: “Antonella è malata di social”

A prendere la decisione sarebbe stato lui, che ha spiegato: “Antonella credo che viva i social in maniera tossica, non li distingue dalla vita reale. Ha bisogno di aiuto”.

Quasi a voler confermare la dipendenza da social, la 25enne è apparsa disperata in diretta su Instagram condividendo con i follower lacrime e rabbia: “Vi chiedo di rispettare questo momento, ve lo chiedo per favore perché non sto bene. Non ce la faccio più e mi sento sfruttata. Una cosa è quella che appare dai social, una cosa è la vita privata”. La Fiordelisi pensa infatti di essere stata sfruttata da Edoardo e ne è rimasta molto delusa: “Io quando tengo a una persona do tutto. Mi ha sfruttata solo per fare il bacio sul palco di RTL poi in realtà mi tratta di mer*a. Io ho fatto di tutto per non farla finire, ma lui probabilmente mi tratta male perché vuole questo. Vuole pensare a fare. Io non sono così, devo iniziare a pensare a me”.