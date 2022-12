Giornata dell’orgoglio degli Agronomi: a Palermo targhe celebrative per i “veterani”

L'Ordine degli Agronomi e Forestali sarà impegnato al convegno "Impatto degli incendi e gestione delle aree percorse dal fuoco"

Una giornata dedicata all’orgoglio dell’appartenenza alla categoria dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, accoglienza dei Giovani e premiazione longevità di iscrizione si terrà a Palermo domani, alle 9, presso l’Aula Magna G. Ballatore del Dipartimento S.A.A.F. Unipa. Il programma prevede l’accoglienza dei giovani iscritti e il conferimento di targhe celebrative a tutti quei colleghi che hanno maturato almeno 40 anni di iscrizione all’Albo.

Questa iniziativa – dichiarano dall’Ordine degli Agronomi e Forestali – nasce per dare risalto alla nostra categoria partendo dal percorso di studi che ad essa ci conduce e che continua con fierezza negli anni in cui si esercita, ma anche quando cessa l’attività professionale, perché non si smette mai di essere Agronomo o Forestale”.

E sempre domani, l’Ordine degli Agronomi e Forestali sarà impegnato al convegno “Impatto degli incendi e gestione delle aree percorse dal fuoco”, che avrà inizio alle 14,30, presso l’Aula Magna G. Ballatore del Dipartimento SAAF, a Palermo. Tra i relatori, Salvatore Fiore, Presidente ODAF Palermo, dott. Salvatore Piero Lo Nigro, Presidente FODAF Regione Sicilia e il dott. Antonio Sgrò, Presidente FODAF, Regione Calabria.