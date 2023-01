Grande Fratello Vip, Antonella ed Edoardo verso la rottura

La crisi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip sembra ormai giunta a un punto di non ritorno: si va verso la rottura definitiva

La coppia simbolo del Grande Fratello Vip sarebbe giunta a un punto di non ritorno. C’è aria di crisi, infatti, tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, quasi arrivati ormai al passo d’addio.

Durante una discussione in cortiletto da soli, i due hanno provato a chiarirsi senza però risultati concreti.

“Non sei pronto per una storia seria – le parole della Fiordelisi al compagno – Hai trent’anni ma ne dimostri al massimo ventitrè, non sai amare”.

Donnamaria ha incassato in silenzio, senza replicare, fumando una sigaretta durante il discorso della giovane schermitrice.

Antonella ad Edoardo: “Mi piacevi perchè avevi la tua personalità e non ti facevi influenzare”

“Cerchiamo di avere un rapporto normale, senza per forza evitarci” continua Antonella nei confronti di Edoardo – Sono arrivata anche a pensare di nominarti pur di non vederti mai più, ma non riuscirei mai a farlo. Vorrei capire perché mi hai fatto innamorare di un’altra persona. Mi eri piaciuto perché avevi una tua personalità, non ascoltavi gli altri. E invece ti sei fatto influenzare. Non conosco il tuo passato ma sono sicura che le tue storie precedenti sono tutte finite perché ti facevi influenzare dagli altri”.

Al termine della discussione, Edoardo Donnamaria ha abbracciato Antonella Fiordelisi, rifugiandosi poi nuovamente all’interno della casa: stasera, nel corso della puntata condotta da Alfonso Signorini, se ne saprà sicuramente di più.