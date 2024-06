Come prepararsi al concorso carabinieri 2024, la GUIDA: materie, quiz, prove fisiche

Dalle simulazioni della prova scritta alla preparazione atletica: ecco come arrivare pronti al concorso per allievi carabinieri.

Come prepararsi al concorso carabinieri 2024? Se lo stanno certamente chiedendo le migliaia di aspiranti allievi carabinieri che intendono partecipare al concorso indetto dal Comando generale dell’Arma per la selezione di 3.852 giovani desiderosi di entrare a far parte delle forze armate.

Concorso allievi carabinieri 2024: materie e prove

Il concorso carabinieri 2024 da 3.852 posti prevede le seguenti prove:

a) prova scritta di selezione;

di selezione; b) prova di efficienza fisica ;

; c) accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psicofisica;

per la verifica dell’idoneità psicofisica; d) accertamenti attitudinali ;

; e) valutazione dei titoli.

Per superare la prova scritta – a risposta multipla predeterminata – serve un punteggio minimo di 51/100. Le materie sono:

Argomenti di cultura generale (italiano, storia, geografia, matematica, geometria, scienze, costituzione e cittadinanza italiana);

Informatica (conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse);

Storia e struttura ordinativa dell’Arma;

Quesiti di carattere logico-deduttivo e di ragionamento verbale;

Conoscenza di una lingua straniera a scelta tra: inglese, francese, spagnolo e tedesco (i candidati con riserva per bilinguismo non potranno scegliere la lingua tedesca ma potranno richiedere di sostenere la prova scritta in lingua tedesca).

La prova di efficienza fisica per il concorso carabinieri 2024, invece, consiste in:

Corsa piana di 1000m;

Piegamenti sulle braccia;

salto in alto.

Di seguito la tabella di valutazione:

Prove fisiche militari, la tabella di valutazione

Il bando del concorso carabinieri 2024: requisiti e come partecipare

Per partecipare al concorso carabinieri 2024 c’è tempo dal 28 maggio al 26 giugno 2024 (ore 23.59). Al seguente articolo tutte le informazioni utili su come fare domanda e i requisiti necessari per entrare nell’Arma.

Stipendi dei carabinieri

Quanto guadagna un carabiniere? E soprattutto – essendoci questo concorso appena avviato – quanto guadagna un allievo carabiniere? Un carabiniere può avere uno stipendio netto che va da 1.300 euro (a inizio carriera) ai 2.000 euro circa (grado di capitano). Alla somma base si sommano poi eventuali straordinari e festivi. Un allievo carabiniere, invece, ha uno stipendio iniziale di 900 euro ma – dopo il periodo di formazione – l’appuntato ha diritto allo stipendio corrispondente al grado acquisito. Di seguito un articolo di approfondimento sugli stipendi dei militari dell’Arma.

Come prepararsi al concorso carabinieri 2024, consigli utili

Per la preparazione al concorso carabinieri 2024 è bene affidarsi a un corso professionale, soprattutto per le prove fisiche. Tuttavia, è possibile prepararsi adeguatamente ai quiz anche privatamente utilizzando i vari strumenti disponibili online per trovare simulazioni di test degli anni passati. In più, si ricorda anche che – pochi giorni prima della prova selettiva – di norma viene messa a disposizione una banca dati aggiornata e ufficiale con le domande che verranno poste ai quiz.

Il consiglio migliore per prepararsi al concorso carabinieri 2024 è quello di affidarsi a testi completi, meglio se completi di quiz e simulazioni, e alle banche date ufficiali messe a disposizione dal Ministero dell’Interno.

Un ultimo consiglio per prepararsi al concorso per allievi carabinieri 2024 è senza dubbio quello di acquisire quanti più titoli – militari e di studio – possibili prima di prendere parte alla selezione. Permettono di accumulare punteggio in graduatoria, oltre ai risultati dei test:

periodi di servizio militare ;

; partecipazione a missioni in teatro operativo;

in teatro operativo; decorazioni e benemerenze ;

; certificazioni informatiche : CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner) danno 4 punti, EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) due e altre certificazioni riconosciute uno soltanto.

: CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner) danno 4 punti, EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) due e altre certificazioni riconosciute uno soltanto. Lauree : anche se non sono un requisito per diventare carabiniere, le lauree permettono di accumulare punteggio. Le migliori per l’ambito militare sono in Architettura, Biologia, informatica, conservazione e restauro dei beni culturali, scienze della natura, scienze geologiche, scienze ambientali, ingegneria delle telecomunicazioni, scienze e tecnologie agrarie o animali e simili; in più, permettono di prendere punti al concorso carabinieri anche le lauree in campo sanitario e farmaceutico.

: anche se non sono un requisito per diventare carabiniere, le lauree permettono di accumulare punteggio. Le migliori per l’ambito militare sono in Architettura, Biologia, informatica, conservazione e restauro dei beni culturali, scienze della natura, scienze geologiche, scienze ambientali, ingegneria delle telecomunicazioni, scienze e tecnologie agrarie o animali e simili; in più, permettono di prendere punti al concorso carabinieri anche le lauree in campo sanitario e farmaceutico. Titoli correlati a conoscenze linguistiche.

Dove trovare quiz e simulazioni

La maggior parte dei volumi che aiutano nella preparazione per il concorso carabinieri 2024 – di diverse case come Edizioni Simone, Exforma e EdiSES, giusto per citare degli esempi – mettono a disposizione una serie di quiz e simulazioni. Una fonte assolutamente affidabile e del tutto gratuita, inoltre, è proprio il Ministero dell’Interno, che offre quiz per tutti i concorsi pubblici.

Preparazione alle prove fisiche

Il miglior modo per prepararsi alle prove fisiche per allievi carabinieri è quello di affidarsi a preparatori atletici specializzati. Diversi centri che offrono corsi di preparazione agli aspiranti carabinieri permettono anche di accedere a un training con un atleta professionista. In più, anche diverse palestre hanno a disposizione personale qualificato per la preparazione alle prove militari fisiche.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI