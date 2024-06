Quanto guadagna un carabiniere? Stipendi per gradi, dagli allievi ai capitani

Tutte le informazioni utili sui potenziali guadagni per chi inizia una carriera nell'Arma.

Quanto guadagna un carabiniere? Qual è lo stipendio? Se lo chiedono in tanti, soprattutto coloro che sono in procinto di candidarsi a uno dei concorsi indetti per l’assunzione di nuovi allievi e intendono intraprendere la carriera militare.

La risposta non è univoca: lo stipendio di un carabiniere, infatti, dipende dal grado del militare. Gli allievi, quindi, guadagneranno certamente meno di un graduato

Quanto guadagna un carabiniere: ecco lo stipendio dei militari

Un carabiniere può avere uno stipendio netto che va da 1.300 euro (a inizio carriera) ai 2.000 euro circa (grado di capitano). Alla somma base si sommano poi eventuali straordinari, che variano in base al grado e al tipo di servizio prestato:

Feriale : si va da circa 11 euro (carabiniere semplice) a oltre 16 euro per i capitani;

: si va da circa 11 euro (carabiniere semplice) a oltre 16 euro per i capitani; Notturno o Festivo : da 12/13 euro (carabiniere semplice/scelto/appuntato) a circa 18 euro (capitani);

o : da 12/13 euro (carabiniere semplice/scelto/appuntato) a circa 18 euro (capitani); Festivo notturno: indicativamente dai 15 ai 21 euro, in base al grado.

I carabinieri, in più, avendo il contratto Militari e Forze Armate hanno diritto alla tredicesima, ma in genere non la quattordicesima mensilità. Di seguito le tabelle stipendiali per grado per scoprire quanto guadagna un carabiniere e il suo stipendio lordo annuo (anno di riferimento 2021, fonte: Ministero della Difesa):

Capitano : 27.564,08 euro

: 27.564,08 euro Tenente : 27.106,20 euro

: 27.106,20 euro Sottotenente : 25.045,76 euro

: 25.045,76 euro Luogotenente “carica speciale” : 27.106,20 euro

: 27.106,20 euro Luogotenente : 26.282,03 euro

: 26.282,03 euro Maresciallo Maggiore/ Maresciallo aiutante (con 8 anni nel grado): 25.641,00 euro

(con 8 anni nel grado): 25.641,00 euro Maresciallo Maggiore/ Maresciallo aiutante : 25.183,13 euro

: 25.183,13 euro Maresciallo capo : 24.450,53 euro

: 24.450,53 euro Maresciallo ordinario : 23.992,65 euro

: 23.992,65 euro Maresciallo : 22.847,96 euro

: 22.847,96 euro Brigadiere Capo “qualifica speciale” : 23.992,65 euro

: 23.992,65 euro Brigadiere Capo (con 4 anni di servizio): 23.031,11 euro

(con 4 anni di servizio): 23.031,11 euro Brigadiere Capo : 22.756,39 euro

: 22.756,39 euro Brigadiere : 22.252,73 euro

: 22.252,73 euro Vice Brigadiere : 21.382,76 euro

: 21.382,76 euro Appuntato scelto “qualifica speciale”: 22.252,73 euro

Appuntato scelto (con 5 anni nel grado): 21.428,55 euro

(con 5 anni nel grado): 21.428,55 euro Appuntato scelto : 21.336,98 euro

: 21.336,98 euro Appuntato : 20.512,80 euro

: 20.512,80 euro Carabiniere scelto/Finanziere : 19.871,78 euro

: 19.871,78 euro Carabiniere/Finanziere: 19.276,54 euro

LEGGI IL CONTRATTO (2019-2021)

Quanto guadagna un allievo carabiniere?

Un allievo carabiniere ha uno stipendio di 900 euro mensili per i primi 6 mesi di corso. Successivamente, invece, il trattamento diventa uguale a quello di un carabiniere effettivo, cioè circa 1.300/1.400 euro netti mensili

Guadagna di più un carabiniere o un poliziotto?

Anche gli stipendi della polizia variano in base al grado. A parità di livello (carabiniere semplice VS agente semplice), guadagna di più un carabiniere. La differenza, tuttavia, non è molta.

Gli aumenti previsti nel 2024

Si prevedono nuovi aumenti degli stipendi delle forze dell’ordine e delle forze armate (polizia, carabinieri, polizia penitenziaria, finanza, esercito, marina, aeronautica) a partire dal 2025. In media, in busta paga riceveranno:

Polizia: 187 euro lordi in più;

Carabinieri: 189 euro lordi in più;

Guardia Carceraria: 179 euro in più;

Finanza: 194 euro in più;

Esercito: 172 euro in più;

Marina: 189 euro in più;

Aeronautica: 192 euro in più.

Come diventare carabiniere: concorsi, requisiti e opportunità

Per diventare carabiniere è necessario superare un concorso. Per scoprire requisiti, titolo di studio necessario e altre informazioni utili rimandiamo a un nostro articolo:

Si ricorda, inoltre, che fino al 26 giugno 2024, è attiva una nuova selezione pubblica per aspiranti militari dell’Arma per coprire un totale di 3.852 posti. Ecco il bando.

