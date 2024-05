Il gruppo Enel offre nuove opportunità di lavoro: ecco come presentare la candidatura

Le figure ricercate sono spesso esperti che hanno maturato competenze altamente nei settori di provenienza, sia in Italia che all’estero

Enel, nota azienda attiva nel settore dell’energia seleziona periodicamente nuovo personale per assunzioni in Italia e all’estero, offrendo delle importanti opportunità di lavoro per tutti coloro che vogliono intraprendere una entusiasmante carriera.

Enel, i profili ricercati

Enel è alla ricerca di neodiplomati con competenze tecniche o economiche per ruoli impiegatizi o tecnici. Si cercano inoltre neolaureati da formare e inserire con contratti di apprendistato o stage retribuiti di 6 mesi.

Le figure ricercate sono spesso esperti che hanno maturato competenze altamente nei settori di provenienza, sia in Italia che all’estero. É importante la conoscenza delle lingue straniere, in particolare dell’inglese, e l’apertura ad una cultura multinazionale e alla condivisione dei valori aziendali.

Enel, i requisiti per lavorare

Le assunzioni Enel sono rivolte, generalmente, a laureati in varie discipline e a diplomati. Inoltre le opportunità non mancano anche per giovani senza esperienza proponendo tirocini retribuiti per lo più della durata di 6 mesi, o contratti di apprendistato.

Enel, come candidarsi

Il colosso italiano dell’energia utilizza, tra i principali strumenti di reclutamento, il portale web riservato alle carriere e selezioni. In questa pagina vengono pubblicate le posizioni aperte presso il Gruppo e si procede alla raccolta dei curriculum.

