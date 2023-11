Ancora incendi nella notte a Palermo, in fiamme numerose cataste di rifiuti

Proseguono gli incendi di rifiuti a Palermo, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo siciliano.

Altra notte di roghi a Palermo, con rifiuti in fiamme per diverse ore. Gli incendi si sono sviluppati in particolare nel quartiere Zen, con i vigili del fuoco che sono stati impegnati a lungo per estinguere le fiamme.

Nel complesso, sono stati effettuati 12 interventi nel corso della notte. Le fiamme si sono sviluppate in via Agesia di Siracusa, via Nicolò Pensabene, via Rocky Marciano e via Costante Girardengo.

Rifiuti anche in centro storico

La presenza dei rifiuti è dovuta alla protesta dei lavoratori della Rap che ha rallentato la raccolta. Nei giorni scorsi altre cataste di rifiuti non raccolti si sono viste anche nella centralissima via Calatafimi, con l’odore nauseabondo che si nota ormai da tempo.

Nelle scorse settimane il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha sollecitato la ripresa della raccolta rifiuti minacciando l’ipotesi della privatizzazione della società, con l’intento di dare una svolta alla situazione di stallo della Rap.