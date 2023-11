FOTO | Immondizia in via Calatafimi, rifiuti non raccolti da giorni. I sindacati: “Non c’è rinnovo accordi”

Nella centralissima via Calatafimi non si raccoglie l'immondizia da almeno tre giorni. Proseguono i problemi di Rap.

I problemi della Rap si riversano sulla città di Palermo in cui in più punti ci sono dei cumuli di immondizia maleodorante. Nelle foto siamo nella centralissima via Calatafimi in cui non si raccoglie l’immondizia da almeno tre giorni.

“Si approvi il bilancio Rap 2022”

“Lo avevamo annunciato e con la coerenza che ci contraddistingue ormai da anni, lo abbiamo fatto, nessun rinnovo degli accordi sul doppio turno di raccolta e sul domenicale, si approvi il bilancio consuntivo Rap 2022”, hanno dichiarato nei giorni scorsi Dionisio Giordano segretario generale Fit Cisl Sicilia e Vincenzo Traina segretario aziendale Fit Cisl Rap.

Ieri il bilancio consuntivo è stato approvato eppure ancora nulla si muove sul fronte della raccolta.