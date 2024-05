NOMI | Operai morti intossicati, ecco chi sono le vittime della strage di Casteldaccia

Comunità sconvolta per la morte di 5 operai nel Palermitano. Sarebbero morti uno dopo l'altro, intrappolati e intossicati.

Epifanio Assazia, 71 anni; Giuseppe Miraglia, 47 anni; Roberto Raneri, 50 anni; Ignazio Giordano, 59 anni e Giuseppe La Barbera: sono questi i nomi delle vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuta a Casteldaccia, in provincia di Palermo.

Mentre sono già partiti gli accertamenti sulla strage, costata la vita a ben 5 persone, si prega per il sesto operaio coinvolto: gli operatori del 118 lo hanno trasferito, in gravissime condizioni, al Policlinico di Palermo.

Incidente sul lavoro di Casteldaccia, chi sono le vittime

I nomi delle 5 vittime accertate sono: Epifanio Assazia (contitolare della ditta Quadrifoglio group Srl di Partinico), Giuseppe Miraglia, Roberto Raneri, Ignazio Giordano e Giuseppe La Barbera. Pare fossero almeno in parte dipendenti della Quadrifoglio group Srl, azienda che opera nel Palermitano su mandato della municipalizzata Amap.

La dinamica

Ancora in fase di accertamento la dinamica dell’incidente sul lavoro che ha sconvolto l’intera comunità di Casteldaccia e tutta la Sicilia, facendo crescere – ancora una volta – il numero delle morti bianche sull’Isola. Secondo una prima ricostruzione, sei operai sarebbero rimasti intossicati mentre eseguivano dei lavori di manutenzione nella rete fognaria. Sarebbero rimasti intrappolati e intossicati dalle esalazioni di idrogeno solforato provenienti da una cisterna. Cinque sono morti, uno è rimasto gravemente ferito.

Una settima persona sarebbe miracolosamente illesa.

Il cordoglio

Alle vittime della strage di Casteldaccia è andato il cordoglio delle istituzioni sia locali che nazionali, nonché dei sindacati e della comunità.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha commentato: “È un dolore profondo quello che ho provato alla notizia della morte degli operai a Casteldaccia. A nome mio e di tutta la giunta esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime per la terribile e inaspettata tragedia che le ha colpite”. Dalla Regione si aggiunge il commento dell’assessore all’Economia Marco Falcone: “I resoconti che stiamo leggendo in questi momenti ci lasciano impietriti. Cinque operai perdono al vita a Casteldaccia, nel Palermitano, forse rimasti intossicati mentre erano impegnati a svolgere il loro dovere. Un sesto lavoratore è gravemente ferito. È il dolore più insopportabile quello che deriva dalle morti sul lavoro. Preghiamo per le famiglie straziate, ringraziando i soccorritori che stanno intervenendo sul posto. Ci stringiamo nel dolore ai parenti e ai cari”.

“La morte di cinque operai a Casteldaccia è una notizia terribile. Ai familiari delle vittime il mio cordoglio e il mio abbraccio. Un pensiero va al lavoratore attualmente ricoverato a Palermo”. Lo dichiara Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana.

Anche il Comune di Casteldaccia ha commentato il terribile incidente sul lavoro costato la vita agli operai: “L’Amministrazione comunale esprime il proprio dolore per la tragedia che sta sconvolgendo la nostra comunità in questa triste giornata. Condoglianze alle famiglie degli operai deceduti”.

