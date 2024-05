Strage sul lavoro nel Palermitano, 5 operai morti intossicati

Vigili del fuoco, 118 e forze dell'ordine sul posto. Schifani: "Dolore profondo per l'accaduto".

Ennesima tragedia sul lavoro in Sicilia, in particolare a Casteldaccia (provincia di Palermo), dove degli operai sono rimasti intossicati: 5 sono morti.

Rimane un ferito grave. Una vera e propria strage, che allunga la lista degli infortuni mortali sul posto di lavoro e aggrava la posizione della Sicilia su questo fronte.

Incidente sul lavoro a Casteldaccia, operai intossicati

Rimane ancora da verificare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, sei operai sarebbero rimasti intossicati mentre eseguivano dei lavori di manutenzione nella rete fognaria. Sarebbero rimasti intrappolati e intossicati dalle esalazioni provenienti da una cisterna.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco per soccorrere i malcapitati. Per cinque di loro non ci sarebbe stato nulla da fare, il sesto invece sarebbe stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Palermo. Le sue condizioni, purtroppo, risultano molto gravi. Non si conosce ancora l’identità delle vittime.

Sul posto anche la polizia per i rilievi del caso.

Il cordoglio delle istituzioni

In seguito all’incidente mortale sul lavoro a Casteldaccia, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha espresso il suo cordoglio per le vittime: “È un dolore profondo quello che ho provato alla notizia della morte degli operai a Casteldaccia. A nome mio e di tutta la giunta esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime per la terribile e inaspettata tragedia che le ha colpite”.

“Esprimiamo la condoglianze a tutte le famiglie, bisogna fare di tutto perché si possa aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Purtroppo ogni giorno ci sono vittime sul lavoro, faremo tutto il possibile come governo e come Forza Italia”. Sono le parole del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sulla strage.

“Sono sconvolto dalla notizia del tragico incidente a Casteldaccia che ha provocato la morte di cinque operai. Prego per loro e sono vicino alle loro famiglie. Non si può parlare più di incidenti sul lavoro ma di una inaccettabile strage che impone un impegno per assicurare maggiori condizioni di sicurezza ai lavoratori”: è il commento di Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, deputato di Forza Italia.

Tragedia a Floridia

Un altro incidente sul lavoro si è registrato, purtroppo, negli scorsi giorni in Sicilia, a Floridia (Siracusa). In seguito all’infortunio ha perso la vita un uomo di circa 60 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’operaio sarebbe precipitato da una tettoia in via Giustiniani mentre stava lavorando. L’impatto è stato fatale.

