Violento impatto tra Suv e Dacia, interviene l’elisoccorso: 49enne grave

Ennesimo incidente grave nell'Agrigentino: trasferito al Sant'Elia il 49enne rimasto ferito in seguito all'impatto.

Terribile incidente stradale all’angolo tra via Risorgimento e via Ognibene a Menfi, in provincia di Agrigento.

Il bilancio è di un ferito grave, trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Incidente in via Risorgimento a Menfi, interviene elisoccorso

Rimane ancora da verificare la dinamica esatta del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbero scontrate due auto: un Suv e una Dacia. In seguito al violento impatto, un 49enne – alla guida del secondo veicolo – sarebbe rimasto gravemente ferito. Illese, fortunatamente, le altre persone coinvolte nell’impatto.

Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, prima con l’ambulanza e poi (vista la gravità delle condizioni del ferito) con l’elisoccorso. L’uomo ferito è stato trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per gli accertamenti e le cure necessarie.

Intervenuti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della stazione locale e la polizia municipale per effettuare i rilievi e individuare eventuali responsabilità.

Impatto sulla A29

Un altro incidente si è verificato sulla A29 Palermo – Mazara del Vallo. Fortunatamente, il tamponamento tra un’auto e un Tir all’interno di una galleria in direzione Trapani non ha provocato feriti ma solo rallentamenti del traffico. L’area interessata dal sinistro è quella tra Villagrazia di Carini e Cinisi, nel Palermitano.

