Scontro tra Tir e auto in una galleria della A29, traffico in tilt

Nessun ferito ma diversi rallentamenti lungo la Palermo-Mazara del Vallo dopo l'incidente.

Un incidente si è registrato questa mattina lungo l’autostrada A29 in direzione Trapani, per l’esattezza in una galleria tra Villagrazia di Carini e Cinisi, nel Palermitano.

Fortunatamente, non ci sarebbero feriti, ma solo rallentamenti al traffico nei pressi del luogo dove è avvenuto il sinistro.

Incidente in galleria sulla A29, traffico in tilt

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbe registrato un tamponamento tra un’auto e un Tir all’interno di una galleria. Sul posto sono intervenutigli agenti della Polizia Stradale per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità nella zona.

Fortunatamente nessun ferito. Ciò nonostante, il traffico è stato notevolmente rallentato in seguito al violento impatto.

Immagine di repertorio