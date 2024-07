Auto contro guardrail, ennesimo incidente sulla Tangenziale di Catania: traffico bloccato

Innumerevoli disagi per gli automobilisti lungo la tangenziale del capoluogo etneo.

Si registra – nella mattinata di giovedì 18 luglio – l’ennesimo incidente stradale lungo la Tangenziale di Catania, dove un’auto è finita contro lo spartitraffico all’altezza del quartiere San Giorgio.

Tanti i disagi alla circolazione.

Incidente sulla Tangenziale di Catania, traffico a San Giorgio

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente di un’auto avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato contro lo spartitraffico all’altezza di San Giorgio (CT, in direzione Siracusa). Fortunatamente, il malcapitato non avrebbe riportato gravi ferite. Tuttavia, il sinistro ha provocato seri disagi alla circolazione.

Si registrano, infatti, file chilometriche in direzione Siracusa e traffico bloccato anche sulla Statale 121. Sul posto gli operatori dell’Anas per la gestione della viabilità.

Un tamponamento pochi giorni fa

Sempre lungo la tangenziale di Catania, a inizio settimana, si era registrato un altro incidente. Si sarebbe trattato di un tamponamento tra più vetture, avvenuto proprio all’imbocco della tangenziale (per l’esattezza, poco prima del bivio per le direzioni di Messina e Siracusa), per fortuna senza gravi conseguenze o feriti. Anche in quel caso, la mattinata si è rivelata “infernale” per tutti gli automobilisti transitanti nell’area.

Immagine di repertorio