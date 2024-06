Auto finisce contro un palo e si ribalta, c’è un ferito dopo l’incidente nel Palermitano

Sul posto vigili del fuoco, operatori del 118 e polizia municipale per i rilievi.

Si registra un nuovo incidente stradale in via Don Luigi Sturzo a Carini, in provincia di Palermo: un’auto sarebbe finita contro un palo.

L’episodio è avvenuto intorno alle 13 di mercoledì 5 giugno 2024.

Incidente in via Don Luigi Sturzo a Carini

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta dei fatti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente di un’auto – per cause da accertare – avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito contro un palo. Il veicolo, poi, si sarebbe ribaltato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il malcapitato dall’auto e lo hanno consegnato al personale del 118 per il trasferimento in ospedale e le cure del caso. Presenti anche gli operatori della polizia municipale di Carini per i rilievi del caso e la messa in sicurezza della zona.

Una scia di tragedie

Ha avuto conseguenze più gravi un altro incidente avvenuto sulla Gela-Scoglitti nelle scorse ore: in seguito allo schianto di un furgone contro un gruppo di ciclisti è morto Raffaele Mazza, originario di Mazzarrone (CT).

Nei giorni scorsi a Prizzi (Palermo), all’altezza del bivio per Palazzo Adriano sulla Strada Statale 118, uno scontro tra un Tir e un’auto ha causato la morte di Dario Mortellaro, un ragazzo di appena 20 anni originario di Santo Stefano di Quisquina (ad Agrigento). Lutto cittadino per il piccolo comune.

