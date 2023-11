Tremendo scontro tra Fiat e mezzo dei vigili urbani in viale Gazzi: ci sono feriti

Viabilità in tilt e mezzi danneggiati a Messina dopo l'ennesimo incidente stradale.

Un altro pericoloso incidente si è registrato nella mattinata di oggi, 8 novembre, nella zona sud di Messina, lungo il viale Gazzi.

Il bilancio è di tre feriti, con uno in gravi condizioni. Ingenti anche i danni ai mezzi coinvolti nel sinistro.

Incidente sul viale Gazzi a Messina, la ricostruzione

Ancora da chiarire la dinamica esatta di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, nei pressi dello Stadio Celeste si sarebbero scontrati un mezzo dei vigili del fuoco e una Fiat 500. Ad avere la peggio, in base alle prime indiscrezioni sull’accaduto, sarebbe stato il conducente dell’auto, un giovane, rimasto ferito e trasferito in codice rosso in ospedale. Ferite anche per le altre due ragazze che si trovavano nel veicolo.

Coinvolto nell’incidente anche un pedone. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti carabinieri e vigili urbani.

La tragedia di Catania e il dramma di Vittoria

Le ultime ore sono state terribili sul fronte dei sinistri stradali in Sicilia. Ieri sera, infatti, una ragazza di appena 18 anni – Chiara Adorno – è morta dopo essere stata investita lungo la circonvallazione di Catania mentre attraversava la strada. Nell’impatto è rimasto ferito anche il fidanzato della giovane studentessa. L’intera città – a partire dal sindaco Enrico Trantino – ha manifestato dolore per la tragedia.

Nelle stesse ore a Vittoria, nel Ragusano, un giovane di 20 anni è rimasto coinvolto in un incidente autonomo. Con l’auto, per cause ancora da accertare, avrebbe sfondato un muretto. Dopo un primo ricovero all’ospedale locale, il ragazzo è stato trasferito al Trauma Center di Catania in gravi condizioni.

Immagine di repertorio