Tragico incidente alla circonvallazione di Catania, morta 18enne. Trantino: “Mi sento svuotato”

Sindaco sconvolto dopo l'ennesima tragedia sulle strade catanesi: "Adesso è il tempo del silenzio. Ma chi guida una città ha il dovere di capire come evitare che accada di nuovo".

Catania sotto shock per la morte di una ragazza di appena 18 anni, vittima di un tragico incidente avvenuto lungo la circonvallazione, in viale Andrea Doria.

Tra i tanti che hanno espresso il proprio cordoglio per l’accaduto c’è anche il sindaco Enrico Trantino, che ha voluto rilasciare una nota sui social poche ore dopo la tragedia.

AGGIORNAMENTO – Ecco chi è la vittima.

Incidente mortale alla circonvallazione di Catania, la ricostruzione

La dinamica di quanto accaduto nei pressi della Cittadella di Catania è ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, la vittima e un altro pedone sarebbero stati investiti mentre attraversavano sulle strisce pedonali. La 18enne sarebbe stata travolta prima da uno scooter Honda e successivamente da una Fiat Punto che giungeva a velocità sostenuta. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. L’altro pedone, un uomo, invece, sarebbe in gravi condizioni: soccorso dagli operatori del 118, è stato trasferito in ospedale per ricevere le cure del caso.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale per i rilievi e le indagini del caso.

Il cordoglio di Trantino

L’incidente mortale ha sconvolto l’intera città, a partire dal primo cittadino. In un post su Facebook, Trantino scrive: “I nostri ragazzi e il loro futuro sono al centro della nostra azione di Governo. Ieri, con passione, ho dato notizia di un importante incontro al Comune che ha allargato le prospettive di futuro degli studenti che vi hanno partecipato. Questa mattina mi sono svegliato apprendendo della tragica morte di una ragazza di diciott’anni, investita alla Circonvallazione mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Mi sento svuotato: perché prima del domani dei nostri ragazzi, viene il loro presente; che non può essere infranto a causa di altri. Adesso è il tempo del silenzio. Ma chi guida una città ha il dovere di capire come evitare che accada di nuovo“.

