L’incidente e la morte di Chiara sulla circonvallazione di Catania: si prega per il fidanzato

Chiara aveva 18 anni e aveva appena iniziato l'università: ecco chi è la vittima della tragedia di viale Doria.

Chiara Adorno, di Solarino (SR): è lei la 18enne rimasta vittima del tragico incidente avvenuto alla circonvallazione di Catania nella serata di martedì 7 novembre.

La giovane sarebbe stata travolta lungo viale Doria, non lontano dalla Cittadella universitaria, mentre attraversava sulle strisce pedonali, prima da uno scooter e poi da una Fiat Punto. Assieme a lei c’era il fidanzato, rimasto gravemente ferito.

Incidente mortale alla circonvallazione di Catania, vittima Chiara Adorno

La vittima aveva solo 18 anni e da poco aveva iniziato a studiare all’Università, nella facoltà di Scienze biologiche a Catania. In seguito al violento impatto con lo scooter e l’auto, purtroppo, per lei non c’è stato nulla da fare. La salma della giovane è stata trasferita nella camera mortuaria del Policlinico di Catania.

La Procura etnea ha avviato un’indagine per omicidio stradale.

Il cordoglio del sindaco

Solarino e Catania: entrambe le città sono rimaste profondamente scosse e addolorate per la tragica fine di Chiara Adorno.

In un post su Facebook, il sindaco del capoluogo etneo Enrico Trantino ha commentato: “I nostri ragazzi e il loro futuro sono al centro della nostra azione di Governo. Ieri, con passione, ho dato notizia di un importante incontro al Comune che ha allargato le prospettive di futuro degli studenti che vi hanno partecipato. Questa mattina mi sono svegliato apprendendo della tragica morte di una ragazza di diciott’anni, investita alla Circonvallazione mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Mi sento svuotato: perché prima del domani dei nostri ragazzi, viene il loro presente; che non può essere infranto a causa di altri. Adesso è il tempo del silenzio. Ma chi guida una città ha il dovere di capire come evitare che accada di nuovo“.

