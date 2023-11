Dramma nella notte sulla ex SP17, 20enne grave dopo incidente

Il 20enne avrebbe sfondato un muretto con l'auto. Trasferito da Vittoria (RG) a Catania: è grave.

Ennesimo grave incidente stradale sull’ex SP17, in contrada Valseca a Vittoria, nel Ragusano: un giovane di 20 anni è stato trasferito d’urgenza al Trauma Center di Catania.

Pare si sia trattato di un sinistro autonomo.

Incidente sull’ex SP17, grave 20enne

Rimane ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 novembre, intorno alla mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione, il 20enne avrebbe perso il controllo dell’auto e avrebbe sfondato un muretto, rimanendo incastrato tra le lamiere del mezzo.

Sul posto sono accorsi i carabinieri di Vittoria e gli operatori della polizia municipale per i rilievi del caso, i vigili del fuoco per estrarre il ragazzo dall’auto e gli operatori del 118 per trasferire il ferito in ospedale. In un primo momento, l’ambulanza lo ha portato al Pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria e poi, vista la gravità delle sue condizioni, l’elisoccorso lo ha trasferito al Trauma Center di Catania.

La dinamica del sinistro è ancora da ricostruire.

La tragedia di Catania

Un altro incidente, purtroppo con esito mortale, si è verificato lungo la circonvallazione di Catania, in viale Doria. A perdere la vita è stata la 18enne Chiara Adorno, studentessa dell’Università etnea originaria di Solarino (SR). La malcapitata sarebbe stata travolta prima da uno scooter e poi da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali nei pressi della Cittadella universitaria. Gravemente ferito anche il fidanzato della vittima, che si trovava con lei.

Si indaga per omicidio stradale.

