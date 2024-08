Incidente a pochi metri dalla SS 115, motociclista fuori strada a Palma di Montechiaro

Il giovane è stato trasferito in ospedale con un brutto trauma facciale dopo l'impatto.

Incidente nei pressi della Statale 115 a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dove un motociclista è rimasto ferito dopo un impatto.

Sono in corso gli accertamenti sull’accaduto.

Incidente vicino alla Statale 115, motociclista ferito a Palma

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il centauro – per cause ancora da chiarire – avrebbe perso il controllo del proprio mezzo e sarebbe finito sull’asfalto. In seguito al violento impatto, avrebbe riportato dei traumi alla faccia e delle ferite.

Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, che hanno trasferito il malcapitato all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata per le cure del caso. Presenti sul luogo del sinistro, a poche decine di metri dalla Statale 115, anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La tragedia che ha colpito la Sicilia

Un altro incidente in moto si è concluso in maniera tragica a Carpi, in Emilia-Romagna. Un giovane centauro, il 21enne Mattia Spigato, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo a due ruote in strada. L’impatto, purtroppo, si è rivelato fatale. Il giovane era molto conosciuto anche in Sicilia, dove vive parte della sua famiglia e dove si recava spesso per trascorrere le vacanze.

Immagine di repertorio