Inclusione, occupabile con minore di 14 anni a carico non potrà rifiutare contratto entro 80 km

La stessa regola vale anche se i genitori sono legalmente separati. L'offerta va accettata senza limiti dagli altri beneficiari dell'assegno

Importanti novità per i beneficiari dell’assegno di inclusione o, quantomeno, per una parte di essi.

Quest’ultimi, infatti, con figli under 14 a carico, dovranno accettare e non potranno rifiutare un’offerta a tempo indeterminato solo se entro gli 80 km di distanza o se il luogo di lavoro dovesse essere raggiungibile in due ore con i mezzi pubblici.

Emendamento al dl Lavoro approvato in commissione Senato

A prevedere la nuova normativa, un emendamento al dl Lavoro approvato in commissione in Senato.

Se il beneficiario “attivabile” al lavoro è tenuto ad accettare un’offerta a tempo indeterminato senza limiti di distanza, per il nucleo familiare con figli under 14 la regola degli 80 km o delle due ore vale “anche qualora i genitori siano legalmente separati”.

Domande per assegno di inclusione potranno essere presentate anche tramite Caf

Un emendamento al decreto prevede che le domande per l’assegno di inclusione potranno essere presentate “anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l’Inps”.